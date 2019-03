Der HB Esch hat mit seinem knappen Sieg in Differdingen einen wichtigen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht.

Red Boys verlieren den Anschluss

(ms) - Am vierten Spieltag in der höchsten Spielklasse haben sich die Red Boys aus dem Meisterrennen verabschiedet. Nach der knappen 29:31-Niederlage gegen Esch haben die Differdinger nun in der Tabelle einen Rückstand von fünfeinhalb Punkten.

Die Zuschauer erlebten am Samstagabend in der Oberkorner Sporthalle eine extrem intensive und teilweise sehr hektische Auseinandersetzung zwischen den Red Boys und Esch. Die Gastgeber mussten auf Hoffmann, Batinovic und Podrvsic verzichten und hätten es dennoch fast geschafft den Escher ein Bein zu stellen. Die Gastgeber boten eine kämpferisch starke Leistung und gaben sich zu keinem Moment geschlagen.



In der Schlusshase verpassten die Differdinger allerdings mehrmals den Ausgleich und so sicherte sich der Pokalsieger zwei ganz wichtige Zähler auf dem Weg zum Doublé.



Berchem musste auch im vierten Spiel in der Titelgruppe eine Niederlage einstecken. Gegen Düdelingen unterlag das Team aus dem Roeserbann mit 27:35 und lag dabei von Beginn an beständig in Rückstand. Die Gäste waren in quasi allen Belangen überlegen und so geriet der Sieg bis zum Schluss nie in Gefahr. Durch diese Niederlage sind die Chancen von Berchem, in der kommenden Saison international vertreten zu sein auf ein Minimum gesunken.



Am Sonntag (20.15 Uhr) empfängt Diekirch noch den amtierenden Meister HB Käerjeng.