Red Boys unterstreichen Ambitionen

Marc SCARPELLINI

Zum Auftakt der neuen Saison in der Handball-Meisterschaft haben die Red Boys am ersten Spieltag in der Axa League gleich ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Die Differdinger setzten sich vor heimischer Kulisse nach einer dominanten Vorstellung mit 35:24 gegen den HB Düdelingen durch.

Wenn die Begegnung ein Gradmesser für die kommenden Wochen und Monate ist, dann blicken die Red Boys glorreichen Zeiten entgegen, derweil der HBD bereits zu diesem doch sehr frühen Zeitpunkt der Saison schleunigst in die Gänge kommen muss.

Zu wenig Torgefahr

Während die Gastgeber mit einer ausgeglichenen Kollektivleistung, teilweise schönen Spielzügen und einer starken Torwartleistung auftrumpften, passte bei den Gästen nur ganz wenig zusammen. Ohne echten Druck aus dem Rückraum sowie ohne Torgefahr von den Außenpositionen konnte das Team von Trainer Nikola Malesevic zu keinem Zeitpunkt zu einem ebenbürtigen Widersacher werden.

Die Partie war eigentich bereits zur Pause beim Stand von 17:8 entschieden. Auch in der zweiten Halbzeit war Red Boys das klar bessere Team. Lediglich in den Schlussminuten konnte der HBD den zwischenzeitlichen 15-Tore-Rückstand noch etwas verringern.

Neuzugang Mikel Moldrup überzeugte mit sehenswerten Paraden. Foto: Fernand Konnen