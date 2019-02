In zehn Tagen beginnt die Titelgruppe in der Axa League. Frauen und Männern starten damit in die Entscheidungsspiele um die Handballmeisterschaft.

Red Boys und Berchem machen den Anfang

Die Spielpause in den Luxemburger Handballigen neigt sich dem Ende entgegen. Am Freitag, dem 8. März, beginnt mit der Titelrunde bei Männern und Frauen der Kampf um den Titel. Auch die Relegation mit der zweiten Liga startet an jenem Wochenende.

Bei den Männern empfangen die Red Boys am 8. März von 20.30 Uhr an zum Auftakt das Team aus Berchem. Am 9. März folgen Titelverteidiger Käerjeng und Düdelingen (19.15 Uhr) sowie Esch und Diekirch (20.15 Uhr).

In der Folge sind alle Begegnungen aufgelistet: