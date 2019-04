Red Boys Differdingen übernimmt in der Titelgruppe den dritten Platz in der Tabelle: Am Samstagabend gewann Red Boys deutlich mit 38:27 gegen HB Düdelingen.

Red Boys überrennt HBD

David THINNES Red Boys Differdingen übernimmt in der Titelgruppe den dritten Platz in der Tabelle: Am Samstagabend gewann Red Boys deutlich mit 38:27 gegen HB Düdelingen.

Es war wohl die schlechteste Saisonleistung des HB Düdelingen: Das Team um Tommy Wirtz verlor am Samstagabend deutlich mit 27:38 gegen Red Boys Differdingen. Die Gastgeber leisteten sich zu viele individuelle und technische Fehler, um dem Gegner Paroli zu bieten. Red Boys nutzte dies gnadenlos aus. Bereits zur Pause stand es 18:10 für Differdingen. Der HBD musste ab der 25.' ohne Franky Hippert auskommen, der wegen einer Platzwunde an der Lippe ins Krankenhaus musste. "Wir sind glücklich: Wir haben zum ersten Mal in der Titelgruppe keine 30 Tore kassiert ...