Red Boys überraschen Berchem

Spannender könnte die Handball-Meisterschaft nicht sein. Die Red Boys haben etwas überraschend Berchem geschlagen. Nur 1,5 Punkte trennen die drei ersten Teams nach dem drittletzten Spieltag.

(LuS) - Am drittletzten Spieltag der Titelgruppe in der Handball-Nationaldivision gab es teilweise überraschende Ergebnisse, so dass es im Kampf um den Titel spannend bleibt. Die Red Boys siegten in Crauthem dank einer konzentrierten Spielweise im ersten Abschnitt, als man zahlreiche Defizite des HC Berchem bestrafte, mit 29:24. Berchem, vor dem Spieltag Ligaprimus, verpasste es damit, sich weiter abzusetzen und ist auf Platz drei abgerutscht. Allerdings hat Berchem auch ein Spiel weniger als alle anderen Konkurrenten auf dem Konto.

Neuer Spitzenreiter ist der HB Düdelingen, der beim HB Esch mit 25:22 siegrech war. Zur Halbzeit führte Esch noch mit 13:11, doch eine starke Schlussphase des HBD sicherte den Gästen den Sieg. Nach 54 Minuten hatte es noch 21:21 gestanden, doch späte Tore von Szyczkow (2) und Ilic reichten aus. Esch muss sich damit wohl aus dem Titelkampf verabschieden.

In Rodange schien sich eine Sensation anzubahnen, als Petingen zur Halbzeit gegen Käerjeng 14:13 in Front lag. Doch der fast schon obligatorische Kräfteverschleiß in der zweiten Halbzeit ermöglichte es den Gästen noch, einen 27:23-Sieg einzufahren.

Weibel traf für Petingen sieben Mal, während bei Käerjeng Nicoletti und Trivic sechs Mal einnetzten.