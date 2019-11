Die Red Boys stehen im Achtelfinale des Challenge-Cup. Sieben Tage nach dem knappen Sieg im Hinspiel haben sich die Differdinger auch im Rückspiel durchgesetzt.

Durch einen hart umkämpften 27:25-Sieg haben sich die Red Boys gegen Nove Veseli (CZE) für das Achtelfinale des Challenge-Cup qualifiziert. Wie vor sieben Tagen im Hinspiel (22:21 für die Differdinger) boten sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe, in dem die Red Boys am Ende die besseren Reserven hatten.

Auch wenn die Tschechen den besseren Start kannten und recht schnell mit drei Treffern in Führung lagen, ließen sich die Differdinger nicht aus der Ruhe bringen. In der Deckung stand die Mannschaft von Trainer Sylvain Brosse extrem konzentriert und verstand es hervorragend, die Gäste vor Probleme zu stellen. Auch wenn bei den Red Boys Batinovic überragte, überzeugten die Differdinger mit einer mannschaftlich geschlossenen Leistung, bei der jeder Spieler für den anderen kämpfte.

Trotzdem war es in den entscheidenden Momenten immer wieder Batinovic, der mit teils herausragenden Treffern dafür sorgte, dass das Pendel nach der Pause auf die Seite der Differdinger schlug. Insgesamt erzielte der Kroate 13 Treffer und damit fast die Hälfte der gesamten Ausbeute. Als in der Schlussphase auch Hoffmann sein ganzes Können unter Beweis stellte und wichtige Tore erzielte, gab es an der Qualifikation für die nächste Runde keine Zweifel mehr.

Berchem lässt dem HBD keine Chance

In der nationalen Meisterschaft stand der neunte Spieltag auf dem Programm. Im Spitzenspiel zwischen Berchem und dem HB Düdelingen behielten die Gastgeber deutlich mit 30:20 die Oberhand und revanchierten sich für die Hinspielniederlage. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte, zog Berchem die Zügel an und ließ dem HBD keine Chance. Überragender Akteur aufseiten der Roeserbanner war Guden mit zwölf Treffern.

In den beiden anderen Partien gab es Favoritensiege. Der HB Käerjeng setzte sich mit 39:25 gegen Schifflingen durch und der HB Esch gewann in Diekirch mit 36:19.