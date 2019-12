Die Red Boys haben in der Handball-Meisterschaft dem HB Düdelingen die Grenzen aufgezeigt und siegten mit 32:22.

Red Boys souverän beim HBD

Joe TURMES Die Red Boys haben in der Handball-Meisterschaft dem HB Düdelingen die Grenzen aufgezeigt und siegten mit 32:22.

Die Red Boys bleiben in der Handball-Meisterschaft Leader HB Esch auf den Fersen. Der Tabellenzweite gewann am Donnerstagabend in einer Nachholbegegnung des achten Spieltags mit 32:22 bei HB Düdelingen.

Zur Halbzeit stand es 18:15 für die Gäste. Als fatal erwies sich aus Sicht der Düdelinger die Rote Karte gegen Leistungsträger Ilic in der 36.'.

Bereits im Hinspiel hatte der HB Düdelingen deutlich mit 24:35 verloren.