Red Boys: Roussel neuer Trainer

Jetzt wird es auch für Luxemburgs Fußball-Frauen wieder ernst. Die nationale Meisterschaft startet an diesem Wochenende in die neue Saison. Und vieles deutet darauf hin, dass sie so spannend wird wie nie zuvor. Zu den Favoriten zählen wieder Niederkorn und Junglinster. Titelverteidiger Ell hat Probleme.