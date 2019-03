Die Red Boys haben Berchem zum Auftakt der Titelgruppe in der Axa League mit 35:32 besiegt. In der Schlussphase erzielten die Differdinger fünf Treffer in Serie.

Red Boys mit starken Nerven

Joe TURMES

Die Red Boys haben zum Auftakt der Titelgruppe in der Axa League Berchem mit 35:32 in die Knie gezwungen. Zur Halbzeit lagen die Differdinger noch mit 18:17 in Führung. Definitiv auf die Siegerstraße bogen sie allerdings erst in der Schlussphase ein, indem sie einen 30:32-Rückstand in den 35:32-Sieg umwandelten.

Scheid war der beste Differdinger Torschütze mit sieben Treffern.