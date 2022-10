Die Differdinger Handballer lassen auch im zweiten Spiel gegen den litauischen Club VHC Vilnius Sviesa nichts anbrennen.

Handball

Red Boys erreichen dritte Runde im European-Cup

Lutz SCHINKÖTH Die Differdinger Handballer lassen auch im zweiten Spiel gegen den litauischen Club VHC Vilnius Sviesa nichts anbrennen.

Die Red Boys haben sich mit einem 34:22-Erfolg gegen den litauischen Club VHC Vilnius Sviesa die dritte Runde im European-Cup gesichert, nachdem sich der Luxemburger Pokalsieger bereits mit einem 31:28-Sieg im Hinspiel am Samstag eine gute Ausgangsposition verschafft hatte.

Die Differdinger ließen im Rückspiel am Sonntag in der Niederkorner Sporthalle nichts anbrennen und waren von der ersten Minute an auf den Erfolg fokussiert. So zogen Roman Becvar und Co. frühzeitig mit sechs Toren davon und bauten den Vorsprung zur Pause auf ein beruhigendes 19:9 aus. In der zweiten Halbzeit sahen die 350 Zuschauer eine ähnlich engagierte und konzentrierte Vorstellung, sodass die Truppe von Sandor Rac partiell auf 13 Einheiten davoneilte.

Escher Handballer schwanken zwischen Licht und Schatten Im Hinspiel der zweiten Runde des European-Cups verspielt der HB Esch gegen Dukla Prag eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel.

Nach 60 Minuten feierten die Zuschauer einen ungefährdeten und auch in der Höhe völlig verdienten 34:22-Erfolg, der die Red Boys in die dritte Runde bringt. Erfolgreichster Torschütze war Ognjen Jokic mit sieben Treffern. Auf jeweils fünf Tore brachten es Becvar und Elledy Semedo.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.