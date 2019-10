Die Auslosung der Viertelfinalduelle in der Coupe de Luxembourg hat zwei Spitzenspiele ergeben. Red Boys-Käerjeng bei den Männern und Diekirch-Käerjeng bei den Frauen.

Red Boys empfangen Käerjeng im Pokal

Joe GEIMER Die Auslosung der Viertelfinalduelle in der Coupe de Luxembourg hat zwei Spitzenspiele ergeben. Red Boys-Käerjeng bei den Männern und Diekirch-Käerjeng bei den Frauen.

In der Halbzeitpause des Testländerspiels zwischen Luxemburg und Lettland, das mit einem bemerkenswerten 28:26-Erfog der Luxemburger endete, wurde in Anwesenheit von Sportminister Dan Kersch die Auslosung des Viertelfinals in der Coupe de Luxembourg vorgenommen.

Bei den Männern sticht eine Partie ganz besonders ins Auge: Die Red Boys, Tabellenführer in der AXA League, treffen vor heimischer Kulisse auf Käerjeng. Mit dem Duell zwischen Düdelingen und Petingen kommt es zu einem zweiten Aufeinandertreffen zwischen Teams aus der höchsten Spielklasse. Die Düdelinger sind gegen das derzeitige Tabellenschlusslicht favorisiert.

Die beiden Zweitligisten Museldall und Mersch wollen in Esch beziehungsweise gegen Berchem überraschen.

Bei den Frauen ist mit Bettemburg auch noch eine Mannschaft aus der Promotion dabei. Gegen Esch ist eine Überraschung nicht ausgeschlossen.

Das Spitzenspiel lautet aber ganz eindeutig Diekirch gegen Käerjeng. Beide Teams weisen nach fünf Spieltagen in der AXA League vier Siege auf und gehören zweifellos zu den ganz heißen Titelkandidaten.

POKAL-VIERTELFINALE

Frauen

Standard – Düdelingen

Red Boys – Museldall

Diekirch – Käerjeng

Bettemburg (+3) – Esch

Männer

Düdelingen – Petingen

Red Boys – Käerjeng

Esch – Museldall (+3)

Mersch (+3) – Berchem

(Gespielt wird am Wochenende des 30. November/1. Dezember)