Jürgen Klopps Real-Fluch lebt nach der Heimniederlage weiter. In Frankfurt fliegt ein Weltmeister vom Platz.

Sport 3 Min.

Fußball

Real zerlegt Liverpool, Frankfurt zahlt Lehrgeld

Jürgen Klopps Real-Fluch lebt nach der Heimniederlage weiter. In Frankfurt fliegt ein Weltmeister vom Platz.

Jürgen Klopp und seinen FC Liverpool war es ein ganz bitterer Champions-League-Abend: Vor eigenem Publikum verspielten die Reds einen 2:0-Vorsprung gegen Real Madrid und verloren am Dienstagabend das Achtelfinal-Hinspiel noch mit 2:5 (2:2). 269 Tage nach dem Sieg im Champions-League-Finale wurde die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti ihrem Ruf als Angstgegner der Liverpooler einmal mehr gerecht. Das Rückspiel am 15. März in Spaniens Hauptstadt dürfte nur noch Formsache sein.

Kann Jürgen Klopp den Real-Madrid-Fluch besiegen? Der deutsche Trainer sinnt mit seinem FC Liverpool im Achtelfinale der Champions League gegen die Königlichen auf Revanche.

Darwin Nunez (4.') und Mohamed Salah (14.') hatten die Hausherren in Führung gebracht - Vinicius Junior (21., 36.), Eder Militao (47.) und Karim Benzema (55., 67.) ebenfalls per Doppelpack sorgten für ein Fußball-Spektakel. Bei Real wurde Toni Kroos nach überstandener Erkrankung in der 87. Minute eingewechselt.

Die Gastgeber bestätigten zunächst ihre steigende Formkurve. Mit der ersten Torgelegenheit ging Liverpool in der vierten Minute in Führung. Nach Hereingabe von Mo Salah überlistete Darwin Nunez per Abschluss mit der Hacke Thibaut Courtois. Reals Torhüter beging zehn Minuten später einen folgenschweren Fehler: Nach einer Ballrückgabe verstolperte Courtois den Ball, dies nutzt Salah zur 2:0-Führung aus.



Vinicius Junior traf gegen Liverpool gleich doppelt. Foto: AFP

Mit dem ersten Schuss aufs Tor gelang den Gästen in der 21. Minute der Anschlusstreffer, Vinicius Junior traf nach Doppelpass mit Karim Benzema ins rechte lange Eck. Auch Courtois' Gegenüber Alisson passierte nach einer Rückgabe ein Schnitzer: Liverpools Torhüter schoss Vinicius Junior an, der Ball sprang von dessen Fuß zum 2:2 ins Tor.

Zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff hatte Real die Partie endgültig gedreht, einen Freistoß von Luka Modric köpfte Eder Militao zum 3:2 ein. Wenig später erhöhte Benzema mit seinem ersten Treffer in dieser Champions-League-Saison auf 4:2, Benzemas Schuss nach Zusammenspiel mit Rodrygo wurde unhaltbar abgefälscht. Zwölf Minuten später traf der französische Stürmer nach einem stark ausgespielten Tempogegenstoß erneut.

Real hatte nicht nur das Champions-League-Finale im vergangenen Jahr, sondern auch das Endspiel 2018 gegen Liverpool gewonnen. Zudem setzten sich die Madrilenen im Viertelfinale 2021 gegen die Engländer durch. Zuletzt hatte Real in der Königsklasse 2009 gegen Liverpool verloren.

Frankfurter Doppel-Frust in der Königsklasse

Lehrgeld gezahlt, den Topstar verloren: Eintracht Frankfurt hat im ersten Teil der Reifeprüfung gegen Diego Maradonas Erben einen ganz bitteren Abend erlebt. Die tapfer kämpfende Mannschaft von Trainer Oliver Glasner verpasste durch das 0:2 (0:1) eine Überraschung gegen die abgezockten „Anti-Italiener“ der SSC Neapel, hat nach dem Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse nur noch geringe Chancen aufs Weiterkommen - und muss im zweiten Duell auch noch auf den gesperrten Randal Kolo Muani verzichten.

Schiedsrichter Artur Dias zeigt Frankfurts Randal Kolo Muani (am Boden) die Rote Karte. Foto: dpa

SGE-Torhüter Kevin Trapp parierte zwar einen Foulelfmeter der georgischen Neuentdeckung Chwitscha Kwarazchelia (36.'), in Anlehnung an Maradona „Kwaradona“ genannt. Neapels Torgarant Victor Osimhen (40.') schlug im Frankfurter Hexenkessel dafür eiskalt zu, Giovanni Di Lorenzo (65.') legte für die überlegenen Gäste nach.

Zu allem Überfluss handelte sich der seit Wochen überragende Kolo Muani (58.', grobes Foulspiel) eine Rote Karte ein - eine harte, aber vertretbare Entscheidung des Schiedsrichters. Am 15. März im Stadio Diego Armando Maradona müssen die Hessen für den Traum vom Champions-League-Viertelfinale auf eine kleine Sensation hoffen.

„Wir haben alles versucht. Der Spielverlauf war sehr ungünstig für uns, auch mit der Roten Karte. Dann waren wir in Rückstand und in Unterzahl“, sagte Mario Götze bei Prime Video.

„Heiß wie Frittenfett“ war nicht nur Glasners Elf in das erste Königsklassen-Achtelfinale der Vereinsgeschichte gestartet, auf den Rängen ging es vor einem der größten Spiele der jüngeren Eintracht-Historie schon lange vor Anpfiff atemberaubend laut zu. Einziger Makel: Am Montag war es laut Polizei zu Angriffen auf italienische Fans gekommen, neun Personen aus dem SGE-Fanlager wurden kurzzeitig in Gewahrsam genommen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.