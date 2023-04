Real Madrid hat nach einer Machtdemonstration die Titelverteidigung weiter im Visier. Im italienischen Duell hat sich AC Mailand durchgesetzt.

Real und Milan erreichen Halbfinale

Real Madrid hat nach einer Machtdemonstration die Titelverteidigung weiter im Visier. Im italienischen Duell hat sich AC Mailand durchgesetzt.

(SID) - Real Madrid hat die erfolgreiche Titelverteidigung in der Champions League weiter fest im Visier. Der spanische Fußball-Rekordmeister setzte sich mit Toni Kroos in der Startelf im Viertelfinal-Rückspiel beim FC Chelsea mit 2:0 (0:0) durch. Rodrygo (58.', 80.') erzielte die Treffer. Das Hinspiel hatten die Königlichen ebenfalls mit 2:0 für sich entschieden. Gegner im Halbfinale ist der englische Meister Manchester City oder der deutsche Rekordchampion Bayern München (Hinspiel 3:0).



Real-Trainer Carlo Ancelotti vertraute der erfolgreichen Anfangsformation aus dem ersten Vergleich, Antonio Rüdiger musste zunächst wieder auf der Bank Platz nehmen. Bei Chelsea rückte Kai Havertz in die Startelf.

Die Gastgeber begannen an der Stamford Bridge druckvoll und hatten durch N'Golo Kante den ersten Abschluss (11.'). Der Favorit hatte das Geschehen in der ersten Halbzeit jedoch meist im Griff, tat aber auch nicht mehr als unnötig. Real wurde bei einem Schuss von Rodrygo an den Außenpfosten erstmals gefährlich (20.'), Luka Modric scheiterte an Keeper Kepa (32.'). In der Nachspielzeit bewahrte der belgische Nationaltorhüter Thibaut Courtois Madrid mit einer starken Parade gegen Marc Cucurella vor einem Rückstand (45.'+1).

Rüdiger kam zur zweiten Halbzeit auf den Platz - und Real blieb in einigen Situation etwas sorglos. Kante (52.') und Havertz (57.') schlugen daraus aber kein Kapital. Madrid war effizienter und ging nach einem Konter durch Rodrygo in Führung. Der 22-jährige Brasilianer besorgte auch den Endsta

Sieger im italienischen Duell: Milan steht im Halbfinale

Meister AC Mailand hat sich im italienischen Champions-League-Viertelfinale durchgesetzt und steht erstmals seit 16 Jahren wieder in der Runde der letzten Vier der Königsklasse. Der siebenmalige Titelträger reichte im Rückspiel beim souveränen Serie-A-Spitzenreiter SSC Neapel ein 1:1 (1:0), nachdem man das Hinspiel für sich entschieden hatte (1:0).

Routinier Olivier Giroud (43.') erzielte vor 52.728 Zuschauern im Stadio Diego Armando Maradona das Tor für die Gäste. Zuvor war der Franzose mit einen Foulelfmeter an Keeper Alex Meret (22.') gescheitert. Merets Gegenüber Mike Maignan parierte in der Schlussphase einen Handelfmeter von Neapels Flügelstar Chwitscha Kwarazchelia (82.'), der Ausgleich durch Stürmerstar Victor Osimhen (90.'+3) kam zu spät.

Im Halbfinale trifft Milan nun entweder im brisanten Stadtderby auf Inter oder auf das von Roger Schmidt trainierte Benfica Lissabon. Die Italiener gehen mit einem 2:0-Vorsprung in das Heimspiel am Mittwoch (21 Uhr/DAZN).

Osimhen, der das Hinspiel noch mit Adduktorenproblemen verpasst hatte, kehrte bei Neapel in die Startelf zurück. Beflügelt von der Präsenz des Nigerianers begann die SSC sehr druckvoll, einzig die zwingenden Torchancen fehlten. Nach gut 20 Minuten gab es dann aber den Elfmeterpfiff für Milan, Neapel-Verteidiger Mario Rui hatte Rafael Leao im Strafraum gelegt. Doch Giroud scheiterte mit seinem schwachen Versuch.

Kurz vor der Pause machte es der französische Weltmeister von 2018 dann besser. Leao startete noch in der eigenen Hälfte zu einem tollen Solo, im gegnerischen Strafraum angekommen musste der Portugiese nur noch zu Giroud querlegen.

Im zweiten Durchgang verzog Kwarazchelia nach wenigen Sekunden aus spitzem Winkel knapp (46.'). Die SSC drängte im Anschluss weiter, doch Milan warf alles dagegen. In den letzten Minuten vergab Kwarazchelia vom Punkt eine weitere Chance auf die Wende, Osimhens Kopfballtreffer in der Nachspielzeit kam zu spät.

