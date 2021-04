Im Champions-League-Halbfinale kommt es zum brisanten Treffen zweier Clubs, die in puncto Super League unterschiedlicher Meinung sind.

Real und Chelsea nicht mehr beste Freunde

(dpa) - Das pikante Wiedersehen zweier Clubs aus dem „dreckigen Dutzend“ auf großer Bühne dürfte nicht gerade von Herzlichkeit geprägt sein. Der Ärger von Real Madrids Präsident und Mitinitiator der Super League Florentino Perez war jedenfalls groß, dass der FC Chelsea quasi als erster englischer Verein bei der geplanten Super League einen Rückzieher machte und somit das Kartenhaus mit zum Einsturz brachte. Nur eine Woche nach dem riesigen Wirbel um das gescheiterte Milliardenprojekt der zwölf Abtrünnigen treffen sich am Dienstag beide Clubs zum Halbfinalhinspiel der Champions League in Madrid.

„Ich denke, einer der sechs Premier-League-Clubs war nicht wirklich von dem Projekt überzeugt, der Rest wurde davon angesteckt“, sagte Perez jüngst in einem Interview des Radiosenders „Cadena Ser“. Welchen Club er gemeint hat, ist klar. Am vergangenen Dienstag hatten zahlreiche Chelsea-Fans vor dem Stadion an der Stamford Bridge lautstark gegen die Pläne des Geldadels protestiert, woraufhin die Chelsea-Verantwortlichen ihren Ausstieg signalisierten. Am Ende des Tages hatten die sechs Premier-League-Vereine allesamt einen Rückzieher gemacht und das Projekt war gestorben.

Der Fußball stirbt seit Jahren langsam dahin Die Super League ist nach zwei Tagen - vorläufig - gescheitert. Dennoch ist längst nicht alles gut in der Fußballwelt.

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel will sich vor dem Duell lieber mit dem Sportlichen beschäftigen, die Aufgabe ist ohnehin anspruchsvoll. „Es könnte nicht schwieriger sein, gegen ein Team zu spielen, das die Champions League in den vergangenen Jahren regiert hat“, sagte der Coach. 13 Mal gewannen die Königlichen bereits den Henkelpokal, allein viermal in den vergangenen sieben Spielzeiten. Für Chelsea ist es dagegen das erste Halbfinale in sieben Jahren.

Mit Tuchel geht es aufwärts beim FC Chelsea

Und trotzdem sind die Blues nicht chancenlos, was viel mit Tuchel zu tun hat. Seit der deutsche Coach Ende Januar die Nachfolge von Frank Lampard angetreten hat, ist die Mannschaft wie ausgewechselt. In der Premier League stürmte das Team bis auf Platz vier vor und im FA Cup-Halbfinale wurde der designierte Meister Manchester City ausgeschaltet. In 16 von 21 Spielen blieb Chelsea ohne Gegentor.

Thomas Tuchel hat den FC Chelsea zurück in die Erfolgsspur geführt. Foto: AFP

Bei Real Madrid läuft es gut, aber nicht sehr gut. Seit 17 Pflichtspielen sind die Madrilenen ohne Niederlage, und die Abwehr präsentiert sich auch ohne den verletzten Kapitän Sergio Ramos als Bollwerk. Nur acht Gegentreffer gab es in dieser Zeit. In der Offensive lief es aber nicht wie gewünscht. Beim 0:0 gegen Betis Sevilla gab es die zweite Nullnummer innerhalb von sieben Tagen und den nächsten Rückschlag im Titelrennen. Fast alles hängt im Angriff von Torjäger Karim Benzema ab.



Trainer Zinédine Zidane ist trotzdem zuversichtlich: „Wir sind in Form. Jetzt müssen wir uns nur erholen und an Dienstag denken. Das wird sicher das schwierigste Spiel der Saison sein.“

