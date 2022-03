Guardiola trifft auf Simeone, Bayern und Liverpool mit scheinbarem Losglück.

Sport 2 Min.

Champions-League-Auslosung

Real trifft auf den Titelverteidiger

André KLEIN Guardiola trifft auf Simeone, Bayern und Liverpool mit scheinbarem Losglück.

Am Freitag wurde im schweizerischen Nyon das Viertelfinale der Champions League ausgelost. Insgesamt waren drei spanische und drei englische Mannschaft im Lostopf sowie jeweils ein Vertreter aus Deutschland und Portugal.

Gleich die erste Partie die gezogen wurde, hat es in sich. Hier trifft der von Sanktionen gegen seinen russischen Eigentümer Roman Abramowitsch betroffene Titelverteidiger FC Chelsea aus England in der Runde der letzten Acht auf Real Madrid. Die Königlichen sind mit 13 Triumphen alleiniger Rekordsieger in der Champions League und ihres Vorgängerwettbewerbs, dem Pokal der Landesmeister.

Manchester Citys Startrainer Pep Guardiola hat bisher nur mit dem FC Barcelona die Königsklasse gewinnen können. Foto: AFP

Auch im zweiten Viertelfinale stehen sich ein Club aus England und Spanien gegenüber, nämlich die jeweils amtierenden Meister ihres Landes. Die von Pep Guardiola trainierte Startruppe von Manchester City genießt zunächst Heimrecht gegen Atletico, die zweite Mannschaft aus Madrid und Stadtrivale der Galaktischen.

Atletico mit Trainer Diego Simeone trat bereits im Achtelfinale gegen Manchester an, allerdings im Old Trafford gegen Ronald und Co. von United. Bei den Rojiblancos dürfte man es als gutes Omen deuten.

Favoriten gegen Underdogs

Die übrigen beiden Viertelfinals scheinen auf den ersten Blick eine klare Angelegenheit zu sein. Der deutsche Rekordmeister und Champions-League-Sieger von 2020 trifft auf die dritte spanische Mannschaft im Bunde, den amtierenden Europa-League-Sieger Villareal.

Die Bayern dürften allerdings gewarnt sein, setzte sich der vermeintliche Underdog aus Spanien im Achtelfinale mit beeindruckender Kaltschnäuzigkeit gegen Juventus Turin durch. Die alte Dame aus Italien wartet seit nunmehr 26 Jahren auf den erneuten Gewinn des Henkelpotts.

Villarreal setzt sich überraschend gegen Juventus Turin durch. Foto: AFP

Wer gerne zockt und viel Geld verdienen möchte, sollte im letzten Viertelfinale auf Benfica Lissabon setzen. Die Portugiesen gehen als glasklarer Außenseiter in die Duelle gegen den FC Liverpool, die den Wettbewerb in den vergangenen drei Jahren ebenfalls schon gewonnen haben. Benfica setze sich mit einer rigorosen Defensivtaktik im Rückspiel überraschend gegen Ajax in Amsterdam durch, bestreitet das nächste Rückspiel aber an der berühmten Anfield Road.

Die Termine für die Halbfinals stehen auch schon fest. Die Hinspiele der Halbfinals finden am 26./27. April statt, die Rückspiele eine Woche später am 4./5. Mai. Dort trifft dann der Sieger der Partie zwischen City und Atlético entweder auf Chelsea oder Real. Im zweiten Halbfinale stehen sich dann die Sieger von Bayern/Villareal und Benfica/Liverpool gegenüber.

Das Finale wird 28. Mai in Frankreich im Stade de France ausgetragen, nachdem man St. Petersburg das Spiel aus politischen Gründen entzog.

