Real Madrid zeigt Liverpool die Grenzen auf

In der Fußball-Champions-League lassen die Favoriten die Muskeln spielen. Ein Gegentor bringt Manchester City in Bedrängnis.

(sid) - Real Madrid hat mit einer Lehrstunde für Jürgen Klopp und den FC Liverpool das Tor zum Halbfinale der Champions League weit aufgestoßen. Die Königlichen gewannen das Viertelfinal-Hinspiel am Dienstag verdient mit 3:1 und stehen bereits mit einem Bein in der Runde der letzten Vier.

Vinicius (27.') und Asensio (36.') trafen zunächst jeweils nach Pässen von Kroos zur klaren Pausenführung. Nach dem Anschluss durch Salah (51.') entschied erneut Vinicius (65.') die Neuauflage des Endspiels von 2018. Die Reds brauchen somit im Rückspiel in Liverpool am kommenden Mittwoch ein kleines Wunder, um ihre letzte realistische Titelchance der Saison am Leben zu halten.

Dortmund spät bestraft

Dortmund träumt derweil noch vom Weiterkommen. Kapitän Reus erzielte bei der unglücklichen 1:2-Niederlage des in der Liga schwächelnden deutschen Vizemeisters beim Favoriten Manchester City das wichtige Auswärtstor (84.'). Der BVB hat damit im Rückspiel am kommenden Mittwoch alle Chancen auf den ersten Halbfinaleinzug seit acht Jahren - es genügt ein 1:0.

De Bruyne hatte das Team von Trainer Pep Guardiola nach einem Fehler von Can (19.') in Führung gebracht. Foden (90.') sorgte nach dem ersten Tor von Reus in diesem Jahr spät für den 27. City-Sieg in den vergangenen 28 Spielen und traf den stark spielenden BVB ins Herz.

"Wir haben einen sehr guten Auftritt hingelegt. Es ist extrem ärgerlich. Wir haben alles reingeworfen. Jetzt ist das Gefühl trotz des guten Auftritts nicht so gut", sagte Abwehrchef Mats Hummels bei DAZN.

