Am zweiten Spieltag der Fußball-Champions-League haben zwei Titelfavoriten Punkte liegen lassen. In Moskau wird gejubelt.

Real Madrid und FC Bayern patzen

Am zweiten Spieltag der Fußball-Champions-League haben zwei Titelfavoriten Punkte liegen lassen. In Moskau wird gejubelt.

(dpa/sid) - Titelverteidiger Real Madrid hat in der Fußball-Champions-League überraschend gepatzt. Die Mannschaft verlor bei ZSKA Moskau 0:1 und rutschte damit in Gruppe G auf Platz drei ab. Denn neben ZSKA zog auch der italienische Club AS Rom durch ein 5:0 gegen Viktoria Plzen vorbei. In Gruppe F kam Olympique Lyon nach einem 0:2-Rückstand noch zu einem 2:2 gegen Schachtjor Donezk und bleibt damit Erster. Die ersten drei Punkte landete Benfica Lissabon in Gruppe E beim 3:2 bei AEK Athen und bleibt auf Tuchfühlung zu Ajax Amsterdam und dem FC Bayern (jeweils vier Zähler). Torlos trennten sich Manchester United und der FC Valencia.

Der FC Bayern um Mats Hummels kamen gegen Daley Blind und seine Teamkollegen nicht richtig ins Spiel. Foto: AFP

Bayern München hat derweil nach der 0:2-Niederlage bei Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga den nächsten Rückschlag kassiert. Im zweiten Gruppenspiel in der Champions League kam das Team von Trainer Niko Kovac gegen den niederländischen Traditionsklub Ajax Amsterdam nicht über ein 1:1 hinaus und blieb im dritten Pflichtspiel in Folge sieglos. In der Gruppe E liegen die Münchner mit vier Punkten auf dem zweiten Platz hinter den punktgleichen Amsterdamern.

Hummels köpfte die Bayern früh in Führung (4.'), der Innenverteidiger stand nach einer Flanke von Robben völlig blank. Mazraoui erzielte nach feiner Kombination den Ausgleich für Ajax (22.'). Am 23. Oktober bestreiten die Bayern ihr drittes Gruppenspiel beim griechischen Meister AEK Athen.

Resultate

Hoffenheim - Manchester City 1:2

Juventus Turin - Bern 3:0

AEK Athen - Benfica Lissabon 2:3

AS Rom - Plzen 5:0

FC Bayern - Amsterdam 1:1

ZSKA Moskau - Real Madrid 1:0

Lyon - Donetsk 2:2

Manchester United - Valencia 0:0