Real Madrid hat sich in Spanien bei Real Sociedad behauptet. In der Premier League musste sich Liverpool mit einem Punkt begnügen.

Sport 2 Min.

Real Madrid übernimmt Tabellenführung

Real Madrid hat sich in Spanien bei Real Sociedad behauptet. In der Premier League musste sich Liverpool mit einem Punkt begnügen.

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat den Patzer von Titelverteidiger FC Barcelona (0:0 beim FC Sevilla) genutzt und am späten Sonntagabend die Tabellenführung der Primera Division erobert. Das Team von Trainer Zinédine Zidane gewann nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit verdient mit 2:1 bei Europa-League-Aspirant Real Sociedad und übernahm dank des gewonnenen direkten Vergleichs mit Barça die Tabellenführung vom punktgleichen Erzrivalen.



Ramos (50.') per Foulelfmeter und Benzema (70.') sorgten für den dritten Real-Sieg im dritten Spiel nach dem Restart, Merino gelang nur noch der Anschlusstreffer (83.').

In einer von Taktik geprägten ersten Halbzeit hatte Real leichte Vorteile, bis auf eine gute Schusschance von Vinicius (43.') entstand aber keine wirkliche Torgefahr. Nach der Pause war der auffälligste Offensivspieler der Madrilenen nach einem tollen Sololauf nur noch mit einem Foul zu stoppen, Abwehrchef Ramos versenkte in Folge seinen 20. Strafstoß in Serie und stellte gleichzeitig einen Rekord auf. Ramos ist nun mit 68 Treffern der torgefährlichste Verteidiger in der Geschichte der ersten spanischen Liga. Der Real-Kapitän zog am Niederländer Koeman vorbei. Einen Wehmutstropfen gab es dennoch: Ramos musste am Sonntagabend in der 60.' verletzt ausgewechselt werden.

Benzema machte die Revanche für die 3:4-Niederlage im Hinspiel mit einem Drehschuss perfekt.

Liverpool wenig meisterlich

Der FC Liverpool ist auf dem Weg zum ersten Meistertitel seit 30 Jahren gleich nach dem Restart gestrauchelt. Der unangefochtene Tabellenführer der Premier League kam im Stadtderby beim FC Everton nach einer schwachen Leistung nicht über ein 0:0 hinaus, der erste Matchball zum Titelgewinn muss damit noch warten. Angesichts von 23 Punkten Vorsprung und dem erst dritten Saisonspiel ohne Sieg bleibt die Meisterschaft dennoch nur eine Frage der Zeit.

Der Schuss von Tom Davies landete am Torfposten. Foto: AFP

Sollte Manchester City als letzter verbliebener Kontrahent am Montagabend seine Partie gegen den FC Burnley verlieren, könnte am Mittwoch mit einem Sieg gegen Crystal Palace an der heimischen Anfield Road doch schon die 19. Meisterschaft unter Dach und Fach gebracht werden. Ansonsten könnten die Reds den Triumph spätestens im direkten Duell bei den Citizens am 2. Juli perfekt machen.

Nach dem Restart hatte die Klopp-Elf allerdings noch einige Anlaufschwierigkeiten, ungewohnte Ungenauigkeiten prägten das Spiel des LFC vor der Pause. Im zweiten Durchgang erhöhten die Reds den Druck und schnürten den Stadtrivalen tief in der eigenen Hälfte ein. Doch die größte Chance vergab auf der Gegenseite das Team von Carlo Ancelotti. Calvert-Lewin scheiterte am glänzend reagierenden Torwart Alisson, Davies setzte den Nachschuss an den Pfosten (80.').





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.