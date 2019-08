Am Donnerstag wurde in Monaco die Gruppenphase der Fußball-Champions-League ausgelost. Es wird dabei zu einigen interessanten Duellen kommen.

Real Madrid trifft auf Paris SG

Real Madrid trifft auf Paris SG

(DW/sid) - Real Madrid gegen Paris SG: So lautet die Topbegegnung in der Gruppenphase der Fußball-Champions-League, die am Donnerstag ausgelost wurde. In der Gruppe A befinden sich außerdem noch der FC Bruges und Galatasaray aus Istanbul. In Gruppe D treffen außerdem Atletico Madrid und Juventus Turin aufeinander - Bayer Leverkusen und Lokomotive Moskau werden einen schweren Stand haben.

Der deutsche Rekordmeister Bayern München trifft in der Gruppe B auf den unterlegenen Finalisten der Vorsaison, Tottenham Hotspur, sowie Olympiakos Piräus und Roter Stern Belgrad.

Borussia Dortmund trifft in der Gruppe F auf den FC Barcelona, Inter Mailand und Slavia Prag. Außerdem treffen in Gruppe D Atletico Madrid und Juventus Turin aufeinander.



Die Gruppenphase beginnt am 17./18. September und endet am 10./11. Dezember. Kurz vor Weihnachten werden die Achtelfinals gelost, die zwischen 18. Februar und 18. März ausgespielt werden. Gastgeber des Finals ist am 30. Mai Istanbul mit dem Atatürk-Olympiastadion.



Die Auslosung:

Gruppe A: Paris SG, Real Madrid, FC Bruges, Galatasaray

Gruppe B: Bayern München, Tottenham, Olympiakos, Roter Stern Belgrad

Gruppe C: Manchester City, Shakhtar Donezk, Dinamo Zagreb, Atalanta

Gruppe D: Juventus, Atletico Madrid, Leverkusen, Lokomotive Moskau

Gruppe E: Liverpool, Neapel, Salzburg, Genk

Gruppe F: FC Barcelona, Dortmund, Inter Mailand, Slavia Prag

Gruppe G: Zenit St. Petersburg, Benfica Lissabon, Lyon, Leipzig

Gruppe H: Chelsea, Amsterdam, FC Valencia, Lille