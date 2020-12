Real Madrid hat in der Champions League erneut gegen Shakhtar Donetsk verloren. Nun stehen die Spanier mit dem Rücken zur Wand.

Real Madrid droht Vorrundenaus

Real Madrid hat in der Champions League erneut gegen Shakhtar Donetsk verloren. Nun stehen die Spanier mit dem Rücken zur Wand.

(sid) - Dem spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid droht in der Champions League das sensationelle Aus in der Gruppenphase. Die Königlichen unterlagen bei Shakhtar Donetsk mit 0:2 und fielen hinter den ukrainischen Meister auf Rang drei in der Gruppe B zurück. Damit darf Real am letzten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach auf keinen Fall verlieren, um das erstmalige Aus in der Gruppenphase überhaupt zu vermeiden.

In Kiew sorgten der Brasilianer Dentinho (57.') und der Israeli Manor Solomon (83.') für die Überraschung. Bereits das erste Spiel gegen Shakhtar Donetsk hatte das Team um Startrainer Zinédine Zidane verloren, damit geht der direkte Vergleich, der bei Punktgleichheit zunächst angewandt wird, an die Ukrainer.



Die Ergebnisse: Gruppe A Lokomotive Moskau - RB Salzburg 1:3 Gruppe B Shakhtar Donetsk - Real Madrid 2:0







Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.