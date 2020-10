Real Madrid hat zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase mit 2:3 gegen Shakhtar Donetsk verloren. Der Titelverteidiger gewinnt 4:0.

Real Madrid blamiert sich, Bayern München souverän

Real Madrid hat zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase mit 2:3 gegen Shakhtar Donetsk verloren. Der Titelverteidiger gewinnt 4:0.

(sid) - Für den spanischen Meister Real Madrid hat die neue Champions-League-Saison mit einem krachenden Fehlstart begonnen. Der Rekordgewinner kassierte gegen den ukrainischen Vertreter Shakhtar Donetsk eine blamable 2:3-Heimpleite. Unterdessen ist der Titelverteidiger souverän gestartet. Der FC Bayern München setzt sich mit 4:0 gegen Atletico Madrid durch.

Real schien vier Tage nach seiner ersten Saisonniederlage in der heimischen Meisterschaft gegen Aufsteiger FC Cadiz (0:1) zunächst erneut von der Rolle. Als die mit gleich acht U23-Spielern angetretenen Gäste zur Pause nach Treffern von Tete (29.'), Solomon (42.') sowie einem Eigentor von Varane (33.') sensationell mit 3:0 führten, musste das Team von Trainer Zinédine Zidane sogar schon seine höchste Heimpleite in der Champions-League-Geschichte fürchten.

Zu späte Aufholjagd

Nach dem Wechsel aber gab Ex-Weltfußballer Modric (54.') das Signal zur Aufholjagd, die Junior Vinicius (59.') nur 15 Sekunden nach seiner Einwechslung fortsetzte. 72 Stunden vor dem Clasico gegen den Erzrivalen FC Barcelona aber wurde der vermeintliche Ausgleich der Platzherren in der Nachspielzeit durch Valverde nach Videobeweis wegen Abseits nicht anerkannt.

Resultate Gruppe A Salzburg – Lokomotiv Moskau 2:2 Bayern München – Atletico Madrid 4:0 Gruppe B Real Madrid – Shakhtar Donezk 2:3 Inter Mailand – Mönchengladbach 2:2 Gruppe C Manchester City – FC Porto 3:1 Olympiakos – Marseille 1:0 Gruppe D Ajax – Liverpool 0:1 Midtjylland – Atalanta 0:4

Bayern München gewann gegen Atletico Madrid 4:0 und knüpfte damit nahtlos an die starken Leistungen aus dem Finalturnier in Lissabon vor knapp zwei Monaten an.

Kingsley Coman trifft zwei Mal für Bayern München. Foto: AFP

Coman (28.', 72.'), Goretzka (41.') und Tolisso (66.') trafen für die Gastgeber, bei denen am Dienstag Mittelfeldspieler Gnabry als erster Bayern-Akteur positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.