(bob/LS) - Nach seiner Auswechslung im WM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande in Rotterdam am Freitagabend (0:5) verweigerte Vincent Thill Nationaltrainer Luc Holtz den Handschlag und trat gegen einen Medizinkoffer sowie Getränkeflaschen neben der Ersatzbank. Holtz äußerte sich in der Pressekonferenz nach dem Spiel klar und deutlich zum Vorfall: „Vincent ist erst 17 Jahre alt. Er hat falsch reagiert und wir werden ihm erklären, dass so etwas nicht passieren darf. In seinem Alter unterlaufen einem Fehler, aber sie dürfen sich nicht wiederholen.“

Holtz musste nach der Partie erst einmal durchatmen und beglückwünschte den Gegner zum deutlichen Sieg. " Die Niederländer haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Es wäre nicht normal gewesen, wenn wir die vielen Ausfälle problemlos hätten wegstecken können. Das Resultat ist die logische Konsequenz. Die Spieler mit der meisten Erfahrung waren nicht dabei. Gegen Frankreich und die Niederlande haben wir vor heimischer Kulisse sehr gute Leistungen gezeigt. Wir waren uns bewusst, dass es auswärts in den Niederlanden sehr schwer werden würde.“



Bis zu seiner Auswechselung stellte der Torschütze zum 1:0, Arjen Robben, die Luxemburger Abwehr immer wieder vor große Probleme.

Foto: Reuters

Die Niederländer bereiteten der FLF-Auswahl ordentlich Probleme, das junge Team konnte kaum Gegenwehr leisten. „Der Gegner hat viel Druck ausgeübt. Wir hatten Probleme, den Ball zu halten. Jemand wie Joachim hätte uns sicherlich geholfen. Es sind junge Spieler, denen Fehler unterlaufen, das ist ganz normal“, sagte der Trainer.



Torwart Ralph Schon ersparte der FLF-Auswahl mit mehreren Glanzparaden eine noch höhere Niederlage. Erwartungsgemäß zeigte er sich nach den 90' enttäuscht: "Ich denke nicht, dass es so lief, weil viele Spieler gefehlt haben. Die Niederländer wollten unbedingt gewinnen und haben viel Druck ausgeübt. Wir waren nicht nervös, weil man das auf dem Feld einfach ausblendet. Natürlich war die Partie eine besondere Erfahrung, aber die Enttäuschung überwiegt nach der Niederlage. Wir wollten unser Bestes geben, aber irgendwie sollte es nicht klappen."

Gut gespielt und dennoch fünf Treffer kassiert: Torwart kann ein undankbarer Job sein.

Foto: Reuters

Eine ähnliche Meinung vertrat auch Lars Gerson: "Es wäre auch schwierig geworden, wenn wir alle Mann an Bord gehabt hätten." Der Schweden-Legionär, der nach eigenen Aussagen noch lange nicht wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist und daher erst nach der Pause eingewechselt wurde, wollte nicht allzu viele Entschuldigungen für die Niederlage suchen. "Es war ja nicht nur, dass die Niederlande so stark aufgespielt hätten. Wir selbst haben bei Ballbesitz diesen zu schnell wieder verloren und ihnen so erlaubt, Gegenangriff um Gegenangriff zu starten. Da fehlte es an Abgeklärtheit. Wir hätten in diesen Phasen können, ja müssen besser spielen. Hinzu kamen individuelle Fehler, die uns eigentlich auch nicht unterlaufen dürfen. Am Ende steht dann ein solch bitteres Resultat."