Raymond Conzemius, der Transfer-Coup des COSL

Raymond Conzemius vom Sportlycée zum COSL: Dieser Wechsel ist eine Überraschung. Der 54-Jährige wird Nachfolger von Sportdirektor Heinz Thews.

Die Nachricht vom 16. Juli hat wohl die meisten in der Luxemburger Sportwelt überrascht: Sportlycée-Direktor Raymond Conzemius wechselt zum Nationalen Olympischen Komitee COSL und wird dort Nachfolger von Sportdirektor Heinz Thews.

Der 54-jährige Conzemius war von Anfang an im Projekt „Sports-Etudes“ involviert. Am 1. November beginnt der ehemalige Hochspringer beim Nationalen Olympischen Komitee. Vom 1. April 2022 an wird er dann neuer Technischer Direktor.

Raymond Conzemius, wann müssen Sie Ihr Büro räumen? ...