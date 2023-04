Beim Hesperinger Kantersieg trifft der französische Fußballer vierfach. Während Jeunesse das Escher Derby gewinnt, patzt Racing zu Hause.

BGL Ligue

Rayan Philippe ist nicht zu stoppen

Jan MORAWSKI

Hesperingen marschiert mit großen Schritten in Richtung Meisterschaft. Am 26. Spieltag der BGL Ligue ließ die Mannschaft von Trainer Pascal Carzaniga Gegner Käerjeng keine Chance. Beim 6:0-Auswärtssieg am Sonntag war einmal mehr Rayan Philippe der überragende Mann. Der Franzose erzielte vier Treffer.

Deutlich mehr Arbeit hatte Verfolger F91, der gegen Monnerich erst nach einer Stunde auf Sieg stellte. Nationalspieler Dejvid Sinani sorgte mit einem Doppelpack dafür, dass sein Team am Ende souverän mit 5:1 gewann und somit den Rückstand auf den Spitzenreiter nicht größer werden ließ.

In der brisantesten Partie des Wochenendes durfte allerdings der Rekordmeister jubeln. Jeunesse gewann das Escher Derby gegen Fola mit 3:1. Alexandre Arénate, Demba Seck und ein Eigentor von Lambilate Tawaba stellten die Weichen bereits in der ersten halben Stunde auf Sieg.

Hinter dem Spitzenduo der Liga machten Niederkorn (3:1 gegen Etzella) und Titus Petingen (2:0 in Hostert) ihre Hausaufgaben. Racing hingegen patzte bei der 0:1-Niederlage gegen Strassen. Bereits am Samstag hatte Differdingen mit 2:1 in Wiltz gewonnen, Rosport und Mondorf trennten sich mit 1:1.

