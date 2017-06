(dat) - Gilles Muller hat sich mit einer Energieleistung für das Halbfinale von 's-Hertogenbosch qualifiziert. 6:3, 3:6 und 6:4 gewann die Nummer 28 der Welt gegen den Briten Aljaz Bedene (59/Setznummer 8).



Nach einem souveränen Auftakt war es Bedene, der scheinbar die Überhand in diesem Viertelfinalmatch hatte. Vor allem im dritten Satz sah es lange nach einem Sieg des gebürtigen Slowenen aus. Bedene führte mit Break Vorsprung 2:1 und hatte beim 4:3 erneut Breakchancen zum 5:3. Doch Muller blieb ruhig und setzte sich am Ende mit 6:4 durch.

Im Halbfinale trifft der Luxemburger, der 2016 im Finale stand, am Samstag auf den Gewinner der Partie Alexander Zverev (D, 10/2) gegen Julien Benneteau (F, 90). Muller steht zum dritten Mal in Folge in 's-Hertogenbosch im Halbfinale.