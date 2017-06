(jot) - Gilles Muller ist ins Viertelfinale des Rasenturniers von 's-Hertogenbosch (NL/660 375 Euro) eingezogen. Der an vier gesetzte Luxemburger setzte sich gegen den Italiener Andreas Seppi (I/76) mit 7:6 (7:5), 6:4 durch. Im ersten Durchgang gelang keinem der beiden Kontrahenten ein Break. Im zweiten Satz nahm "Mulles" Seppi den Aufschlag zum 3:2 ab.



Im Viertelfinale am Freitag geht es nun gegen an acht gesetzten Briten Aljaz Bedene (59). Das bislang einzige Duell auf der Profitour gewann Muller vor zwei Jahren in Metz.