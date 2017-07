(jan) - Die Glasgow Rangers haben sich mit einer Riesenblamage aus der Europa League verabschiedet. Der 54-malige schottische Fußballmeister scheiterte am Dienstag bereits in der ersten Qualifikationsrunde an Progrès Niederkorn. Die Rangers hatten das Hinspiel mit 1:0 für sich entschieden, im Rückspiel erlebten sie beim Außenseiter ein 0:2-Debakel. Glasgow war erstmals seit sechs Jahren wieder international dabei.

Nach Insolvenz und Zwangsabstieg 2012 in die 4. Liga hatte der Rekordchampion in der abgelaufenen Comeback-Saison in der schottischen Premier League Platz drei belegt. Niederkorn hatte in seinen bisherigen 13 Europapokal-Spielen - inklusive des Hinspiels in Schottland - nur einen Treffer erzielt. Nun waren es zwei goldene Tore.



Während in Luxemburg der mediale Freudentaumel ausgebrochen ist, fällt die Kritik auf der Insel vernichtend aus. "Das ist die schlimmste Europacup-Niederlage in der Vereinsgeschichte. Sicher viel schlimmer als das Debakel von 2002 gegen Viktoria Zizkov", sagte zum Beispiel ein BBC-Reporter. 2002 hatte Glasgow in der ersten Qualifikationsrunde für den UEFA-Cup zu Hause 3:1 gewonnen und in Tschechien 0:2 verloren. Ein Déjà vu.

Nach dem Spiel am Dienstag im Stade Josy Barthel bekam vor allem Rangers-Trainer Pedro Caixinha sein Fett weg. Einige der rund 1 500 Rangers-Fans belagerten nach dem Spiel den Mannschaftsbus - und stellten den Coach zur Rede.

Dabei versteckte sich Caixinha nicht etwa, sondern versuchte die aufgebrachten Anhänger zu besänftigen. "Dir ist das doch alles völlig egal", war noch eine der harmlosen Anfeindungen, die dem 46-Jährigen an den Kopf geworfen wurden. Unmittelbar nach dem Spiel wurde der Portugiese bereits in Diskussionen verwickelt - und stand dabei sogar mitten in einer Hecke.

Während sich die Glasgower Spieler schließlich irgendwann auf dem Heimweg befanden, leuchteten in Schottland bereits die Schlagzeilen auf den Bildschirmen. Die Niederlage gegen die Luxemburger "Amateure" (Independent) wurde als eine der größten Blamagen in der glorreichen Geschichte des Clubs bezeichnet. Während "The Scotsman" die baldige Entlassung Caixinhas voraussagte, brachte es der "Daily Record" auf den Punkt: "Die Rangers brauchten sechs Jahre, um zurück nach Europa zu kommen, aber nur sechs Tage, um ins Chaos zurückzufallen."

Doch nicht nur in den britischen Zeitungen hagelte es vernichtende Kritik. Auch in den sozialen Medien machten die Menschen ihrem Ärger Luft. Allen voran Englands Ex-Nationalspieler Gary Lineker, der unmittelbar nach dem Spiel twitterte: "Die Rangers haben gegen einen Club in Luxemburg verloren. Nicht Luxemburg, sondern einen Club in Luxemburg. Nicht das beste Team in Luxemburg, das viertbeste Team in Luxemburg."

Chris Sutton, ehemaliger Spieler des Stadtrivalen Celtic, und Ex-Premier-League-Akteur Dietmar Hamann machten sich stattdessen über ein anderes Thema lustig. So soll Caixinha seinen Mannen kürzlich verboten haben grüne Schuhe zu tragen, weil Grün die Farbe des Erzrivalen sei. Man hätte sich besser auf das Geschehen auf dem Rasen konzentriert als auf die Farbe der Schuhe, lautete der Tenor. Ein gefundenes Fressen.



Für die Luxemburger Helden von Progrès Niederkorn gab es hingegen überschwängliches Lob - sogar von der Konkurrenz. Während unter anderem die Ligarivalen von Mondorf und Jeunesse Esch brav gratulierten, beglückwünschte Nationalspieler Maxime Chanot (New York City FC) die Niederkorner zu "diesem fantastischen Sieg". Und auch Premierminister Xavier ließ es sich nicht nehmen, die frisch gebackenen Fußballhelden für den "sensationellen Erfolg" zu feiern.









