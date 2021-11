Stammtorhüter Anthony Moris verpasst die beiden letzten WM-Qualifikationsspiele. Ralph Schon reist nun doch mit nach Baku.

Fußball-Nationalmannschaft

Ralph Schon muss Anthony Moris ersetzen

Anthony Moris steht der Fußball-Nationalmannschaft in den WM-Qualifikationsspielen gegen Aserbaidschan (am Donnerstag in Baku) und Irland (am Sonntag im Stade de Luxembourg) nicht zur Verfügung. Der Torhüter soll positiv auf das Corona-Virus getestet worden sein.

Anthony Moris fällt krankheitsbedingt aus. Foto: Ben Majerus

Ralph Schon hatte FLF-Trainer Luc Holtz zwar eigentlich eine Absage erteilt, weil er in den kommenden Tagen Vater wird, nun ist der 31-Jährige dennoch mit an Bord.

Der Wiltzer wird das Tor somit wohl in beiden Begegnungen hüten. Als Schon zum bislang letzten Mal im FLF-Kasten stand, spielte Luxemburg ebenfalls gegen Aserbaidschan. Das Duell fand am 17. November 2020 statt und endete mit einem 0:0-Unentschieden.

