Tragischer Unfall

Rallye-Fahrer Ken Block von Schneemobil erschlagen

Wie sein Team Hoonigan Racing mitteilte, sei der 55-Jährige noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen.





Blocks Team Hoonigan Industries gab seinen Tod in einem Social-Media-Post bekannt. Der Kalifornier wurde durch seine Rallye-Erfolge zu einem der bekanntesten Rennfahrer und war einer der Mitbegründer der DC Shoe Company. „Ken war ein Visionär, ein Pionier und eine Ikone“, heißt es in der Erklärung des Unternehmens. „Und vor allem war er ein Vater und Ehemann. Er wird unglaublich vermisst werden. Bitte respektieren Sie die Privatsphäre der Familie in dieser Zeit, während sie trauert“.

Block war am Montag mit dem Schneemobil in Utah unterwegs. Er postete früher am Tag Aufnahmen in den sozialen Medien. Neben seinen Rallye-Autos fuhr Block auch Motocross und Skateboard. Bei 60 Rallye-America-Starts zwischen 2005 und 14 konnte er 16 Siege verbuchen und fünf Medaillen bei den X-Games erringen. Von 2006 bis 2008 wurde Block Dritter, Zweiter und Dritter im Rallycross bei den X Games. Er ist außerdem einer der wenigen Amerikaner, die in der Rallye-Weltmeisterschaft Punkte gesammelt haben.

Während sein Erfolg im Motorsport ein wichtiger Grund für seine Berühmtheit war, machte ihn sein Engagement in den sozialen Medien zu einem Superstar. Blocks YouTube-Kanal hat fast 2 Millionen Abonnenten und auf Instagram hatte er über 7 Millionen Follower.

Die Videos aus seiner Gymkhana-Videoserie gehören zu den beliebtesten Motorsportvideos im Internet. Nachdem er im Laufe seiner Karriere mit Ford und Subaru zusammengearbeitet hatte, schloss Block im Herbst einen Vertrag mit Audi ab, um die Elektroautos des Autoherstellers zu bewerben.

