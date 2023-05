Der spanische Tennis-Star tritt in diesem Jahr nicht bei den French Open an und zieht 2024 einen endgültigen Schlussstrich.

Tennis

Rafael Nadal hört nächstes Jahr auf

Der spanische Tennis-Star tritt in diesem Jahr nicht bei den French Open an und zieht 2024 einen endgültigen Schlussstrich.

(dpa) – Tennis-Star Rafael Nadal will 2024 seine ruhmreiche Karriere beenden. „Das nächste Jahr soll mein letztes sein“, sagte der 36-Jährige am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in seiner Akademie auf Mallorca. Dabei sagte er seinen Start bei den French Open in Paris ab, kommendes Jahr soll nach aktuellem Stand dann endgültig Schluss sein. „Ich kann es nicht 100 Prozent sagen, weil man nie weiß, was passiert. Aber mein Ziel ist es, im kommenden Jahr noch einmal alle Turniere zu genießen, die mir etwas bedeutet haben.“

In seiner bisherigen Karriere hat Nadal allein die French Open 14 Mal gewonnen und feierte insgesamt 22 Grand-Slam-Titel. Durch die Absage von Nadal für den Sandplatzklassiker im Stade Roland Garros steigen die Chancen für den Serben Novak Djokovic, mit dem 23. Titel zum alleinigen Grand-Slam-Rekordsieger bei den Herren aufzusteigen.

Mit seinem Verzicht auf die French Open und weitere Turniere in den kommenden Monaten wolle er sich selbst die Chance geben, das kommende Jahr zu genießen, das wahrscheinlich sein letztes auf der Profitour werde, sagte Nadal. Zudem kündigte er an, gerne auch bei Olympia 2024 in Paris antreten zu wollen – das Tennis-Turnier bei den Sommerspielen findet auf der Anlage der French Open statt.

