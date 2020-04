Im Radsport wird mit Hochdruck umgeplant. Innerhalb weniger Monate sollen alle großen Rennen stattfinden. Gerüchten zufolge nimmt der Kalender Formen an.

Radsportkalender: Mögliche Daten im Überblick

Joe GEIMER Im Radsport wird mit Hochdruck umgeplant. Innerhalb weniger Monate sollen alle großen Rennen stattfinden. Gerüchten zufolge nimmt der Kalender Formen an.

Der Radsportweltverband lässt sich aktuell nicht in die Karten schauen. Die Verantwortlichen der UCI arbeiten fieberhaft an einem neuen Kalender. Von August bis November sollen alle großen Rennen, die in den vergangenen Wochen abgesagt werden mussten, nachgeholt werden. Bis zum 15. Mai soll der Kalender der zweiten Saisonhälfte definitiv stehen.

Es scheint, als konnte man sich aber bereits mit den wichtigsten Organisatoren einigen. Tröpfchenweise gelangen Datums an die Öffentlichkeit. Aus den von "RTBF", "Het Nieuwsblad" oder "Tuttobiciclismo" veröffentlichten Gerüchten und Spekulationen lässt sich allmählich ein präzises Bild zeichnen – auch wenn dieses mit Vorsicht zu genießen ist.

Start am 1. August

Das erste große Rendezvous in der zweiten Saisonhälfte könnte Strade Bianche (1. August) sein, gefolgt von Mailand-Sanremo (8. August). Das auf vier Tage verkürzte Critérium du Dauphiné soll zwischen dem 9. und 15. August stattfinden. Eine Woche später finden die nationalen Meisterschaften statt (22./23. August). Dieser Termin steht fest.

Die Tour de France (29. August bis 20. September) soll zum großen Radsportfest werden. Parallel würden unter anderem die Tour of Britain (6. bis 13. September), die Slowakei-Rundfahrt (16. bis 19. September) und die SkodaTour de Luxembourg (15. bis 19. September) ausgetragen werden. Bei der WM in Martigny (CH/20. bis 27. September) wird aller Voraussicht nach das Einzelzeitfahren der Männer nun doch vom 20. auf den 23. September verlegt.

Verkürzte Vuelta

Der Giro d'Italia wird vom 3. bis 25. Oktober stattfinden. Die Reihenfolge der Ardennenklassiker scheint angepasst zu werden: Am 30. September könnte die Flèche Wallone ausgetragen werden, am 4. Oktober Liège-Bastogne-Liège und am 10. Oktober das Amstel Gold Race. Anschließend sind die Spezialisten bei Gent-Wevelgem (11. Oktober), der Tour des Flandres (18. Oktober) und Paris-Roubaix (25. Oktober) gefordert.

Die Lombardei-Rundfahrt (31. Oktober) würde die letzten Wochen der Saison einleiten. Die verkürzte Vuelta a Espana könnte vom 1. bis 19. November über die Bühne gehen. So sehen zumindest die großen Linien des UCI-Plans aus. Offiziell ist noch nichts. Nur eines ist sicher: Das Konstrukt steht auf äußerst wackeligen Beinen. Denn die Corona-Virus-Pandemie ist noch längst nicht passé. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.

Möglicher Rennkalender 1. August: Strade Bianche 8. August: Mailand-Sanremo Zwischen dem 9. und 15. August: Critérium du Dauphiné 22./23. August: Landesmeisterschaft 29. August bis 20. September: Tour de France 20. bis 27. September: Weltmeisterschaft 30. September: Flèche Wallonne 3. bis 25. Oktober: Giro d'Italia 4. Oktober: Liège-Bastogne-Liège 10. Oktober: Amstel Gold Race 11. Oktober: Gent-Wevelgem 18. Oktober: Tour des Flandres 25. Oktober: Paris-Roubaix 31. Oktober: Il Lombardia 1. bis 19. November: Vuelta a Espana

