Radsport-WM findet in Italien statt

Eigentlich wurden die Weltmeisterschaften schon abgesagt. Doch nun wurde eine Lösung gefunden: Die besten Radfahrer der Welt kämpfen in Italien um das Regenbogentrikot.

(sid) - Der Radsport-Weltverband UCI hat einen Ersatzausrichter für die Straßenrad-Weltmeisterschaften 2020 gefunden. Wie die UCI am Mittwoch verkündete, finden die Titelkämpfe vom 24. bis 27. September in Imola und der italienischen Region Emilia-Romagna statt. Start und Ziel aller Rennen werden dabei auf dem Traditionskurs der Formel 1 sein.

Zum Auftakt am 24. September steht das Einzelzeitfahren der Frauen auf dem Plan, am Freitag folgen die Männer. Beide Rennen führen über 32 km. Am Samstag ist das Straßenrennen der Frauen (144 km) geplant, zum Abschluss am 27. September wird über 259,2 km ein neuer Weltmeister bei den Männern gesucht. Die Wettkämpfe der Junioren und U23-Klasse fallen aus.

Schweiz sagt WM ab

Ursprünglich war die WM in den Schweizer Kantonen Waadt und Wallis vom 20. bis 27. September geplant gewesen. Die Vorgaben zur Durchführung von Großveranstaltungen während der Corona-Pandemie machten eine Austragung aber unmöglich.

Neben Imola hatte sich unter anderem auch der französische Verband mit dem Département Haute-Saône um die WM bemüht. Dort findet am 19. September das entscheidende Tour-de-France-Einzelzeitfahren zur Planche des Belles Filles statt.

