(DW) - Radsportler Luc Turchi ereilte in den vergangenen Tagen eine Schreckensmeldung: Beim 22-Jährigen wurde ein Herzfehler festgestellt. „In nächster Zeit kann ich keinen Sport mehr machen. Ob das in Zukunft noch geht, weiß ich nicht – mir wurde allerdings gesagt, ich solle nicht zu optimistisch sein“, so der schwer enttäuschte Turchi.



Der Fahrer des Teams Lotto-Kern Haus muss noch weitere Untersuchungen unternehmen und weiß erst dann, wie es um seine sportliche Zukunft steht. Bisher ist nur gewusst, dass die Herzklappe nicht richtig arbeitet. „In den vergangenen Monaten hatte ich bei hohen Belastungen Schmerzen im Brustkorb und Atemprobleme. Deshalb wurde vom Team ein Leistungstest angeordnet, bei dem dieser Fehler festgestellt wurde.“



Da Turchi als Soldat hohen körperlichen Belastungen ausgesetzt ist, könnte auch eine berufliche Veränderung auf ihn zukommen. Turchi fuhr u. a. 2014 für das luxemburgische Kontinentalteam Leopard und gewann in den vergangenen beiden Jahren die nationalen Cyclocross-Meisterschaften bei den U23.