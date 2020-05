Die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Radsportsaison lebt. Der Weltverband hat den Kalender angepasst. Im August soll es wieder richtig ernst werden.

Sport 4 Min.

Radsport: So sieht der Kalender aus

Joe GEIMER Die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Radsportsaison lebt. Der Weltverband hat den Kalender angepasst. Im August soll es wieder richtig ernst werden.

Die Corona-Virus-Pandemie hat die Sportwelt immer noch fest im Griff. Auch der Radsportzirkus pausiert weiterhin. Seit zwei Monaten finden keine Radrennen mehr statt. Und dieser Umstand wird noch eine Weile andauern. Bis zum 1. Juli hat der Radsportweltverband alle Wettkämpfe gestoppt. In der Königsklasse WorldTour soll bei den Männern und Frauen wieder am 1. August gefahren werden. Strade Bianche steht dann auf dem Programm.

Wie kritisch die Lage ist, belegt die Tatsache, dass in den Niederlanden mittlerweile alle genehmigungspflichtigen Veranstaltungen bis zum 1. September verboten sind. Dazu gehören auch Radrennen. In Belgien und in Deutschland dürfen bis zum 31. August keine Großveranstaltungen stattfinden.

Lockerungsversuche und Exit-Strategien

Hoffnung machen allerdings die Bestrebungen von Lockerungsversuchen und die Ankündigungen von Exit-Strategien aus den Lockdowns. So dürfen beispielsweise auch in Italien und Spanien Radprofis wieder zum Training vor die Tür. In Frankreich wird dies ab dem 11. Mai wieder gestattet sein.



Der nun veröffentlichte Plan des Weltverbands ist klar: Von August bis November sollen alle großen Rennen, die in den vergangenen Wochen abgesagt werden mussten, nachgeholt werden. Die Verantwortlichen der UCI arbeiteten fieberhaft an einem neuen Kalender, der rund um die Tour de France (29. August bis 20. September) aufgestellt wurde.

Nun ist klar, wie er aussehen soll. Eines ist sicher: Vom 1. August bis 31. Oktober können sich die Radprofis nur wenige Verschnaufpausen gönnen. Der neue Kalender ist vollgepackt mit WorldTour-Rennen, Monumenten und drei großen Rundfahrten. Das ist das Ergebnis einer Absprache mit den Rennorganisatoren (AIOCC), den Vereinigungen der Teams (AIGCP und UNIO) und denen der Fahrer (CPA und CPA Frauen). Auch die UCI-Athletenvertretung wurde angehört.

Start am 1. August mit Strade Bianche

Das erste große Rendezvous in der zweiten Saisonhälfte soll Strade Bianche (1. August) sein, gefolgt von der Polen-Tour (5. bis 9. August) und Mailand-Sanremo (8. August). Das auf fünf Tage verkürzte Critérium du Dauphiné soll vom 12. bis 16. August stattfinden. Eine Woche später finden die nationalen Meisterschaften statt (22./23. August).

Radsport: SkodaTour ohne Zeitfahren Die Luxemburg-Rundfahrt soll im September über die Bühne gehen. Die Organisatoren sind optimistisch. Ein paar Neuerungen wird es geben.

Die Tour de France (29. August bis 20. September) soll zum großen Radsportfest werden. Parallel würden unter anderem der Tirreno-Adriatico (7. bis 14. September), die Tour of Britain (6. bis 13. September), die Slowakei-Rundfahrt (16. bis 19. September) und die SkodaTour de Luxembourg (15. bis 19. September) ausgetragen werden. Bei der WM in Martigny (CH/20. bis 27. September) wird das Einzelzeitfahren der Männer auf den 23. September verlegt. Das Straßenrennen der Männer geht am 27. September über die Bühne.

Verkürzte Vuelta

Der Giro d'Italia wird vom 3. bis 25. Oktober stattfinden. Die Reihenfolge der Ardennenklassiker wurde angepasst: Am 30. September findet die Flèche Wallone statt, am 4. Oktober Liège-Bastogne-Liège und am 10. Oktober das Amstel Gold Race. Anschließend sind die Spezialisten bei Gent-Wevelgem (11. Oktober), Dwars door Vlaanderen (14. Oktober) und der Tour des Flandres (18. Oktober) gefordert.

Die verkürzte Vuelta a Espana soll vom 20. Oktober bis 8. November über die Bühne gehen. Das bedeutet auch, dass Giro und Vuelta an sechs Renntagen parallel über die Bühne gehen! Während des Giro d'Italia würden außerdem Liège-Bastogne-Liège und die Tour des Flandrers ausgetragen werden. Mit der Spanien-Rundfahrt würde sich Paris-Roubaix überlappen, das für den 25. Oktober angedacht ist. Das letzte Monument, die Lombardei-Rundfahrt, ist für den 31. Oktober vorgesehen.

Auch der Kalender der Frauen wurde angepasst. Zwischen dem 1. August und dem 8. November sollen in der Königsklasse insgesamt 18 Wettbewerbe über die Bühne gehen. Ganz besonders hervorzuheben ist das Datum des 25. Oktober: Erstmals in der Geschichte soll am Tag von Paris-Roubaix auch ein Rennen der weltbesten Frauen organisiert werden!

Aber: Das Konstrukt steht auf äußerst wackeligen Beinen. Denn die Corona-Virus-Pandemie ist noch längst nicht passé. Aber die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Saison stirbt zuletzt.

Neuer Radsport-Kalender der Männer (WorldTour)

AUGUST

1. August: Strade Bianche

5. bis 9. August: Polen-Tour

8. August: Mailand-Sanremo

12. bis 16. August: Critérium du Dauphiné

16. August: Prudential RideLondon-Surrey Classic

25. August: Bretagne Classic

29. August bis 20. September: Tour de France SEPTEMBER

7. bis 14. September: Tirreno-Adriatico

11. September: GP Québec

13. September: GP Montréal

8. bis 14. September: Tirreno-Adriatico

29. September bis 3. Oktober: BinckBank Tour

30. September: Flèche Wallonne



OKTOBER

3. bis 25. Oktober: Giro d'Italia

4. Oktober: Liège-Bastogne-Liège

10. Oktober: Amstel Gold Race

11. Oktober: Gent-Wevelgem

14. Oktober: Dwars door Vlaanderen

15. bis 20. Oktober: Tour of Guangxi

18. Oktober: Tour des Flandres

20. Oktober bis 8. November: Vuelta a Espana

21. Oktober: Bruges-De Panne

25. Oktober: Paris-Roubaix

31. Oktober: Il Lombardia Neuer Radsport-Kalender der Frauen (WorldTour)



AUGUST

1. August: Strade Bianche

8. August: Vargarda (Teamzeitfahren)

9. August: Vargarda (Straßenrennen)

13. bis 16. August: Tour of Norway

26. August: GP de Plouay

29. August: La Course by Le Tour de France SEPTEMBER

1. bis 6. September: Boels Ladies Tour

11. bis 19. September: Giro d'Italia

30. September: La Flèche Wallonne OKTOBER

4. Oktober: Liège-Bastogne-Liège

10. Oktober: Amstel Gold Race

11. Oktober: Gent-Wevelgem

18. Oktober: Tour des Flandres

20. Oktober: Tour of Guangxi

20. Oktober: Bruges-De Panne

23. bis 25. Oktober: Tour of Chongming Island

25. Oktober: Paris-Roubaix NOVEMBER

6. bis 8. September: Ceratizit Madrid Challenge

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.