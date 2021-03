Radsport: So gut sind Luxemburgs Klassikerjäger drauf

Jempy Drucker, Kevin Geniets, Alex Kirsch und Tom Wirtgen wollen bei den Eintagesennen in Flandern überzeugen. Passt ihre Form bereits?

Das erste Rennwochenende der Saison in Belgien ist Geschichte. Die Radprofis, denen die Flandernklassiker besonders am Herzen liegen, sorgten am Wochenende für eine packende Show.

Der Omloop Het Nieuwsblad und Kuurne-Brüssel-Kuurne haben interessante Erkenntnisse geliefert. Auch die Luxemburger Spezialisten wissen nun, wo sie im Vergleich mit den Besten stehen. Nicht alles lief für sie reibungslos.

Jempy Drucker (Cofidis): Das belgische Auftaktwochenende war für Drucker kein Anlass für ausgelassenen Jubel ...