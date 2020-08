Radsport: Schwer kontrollierbare Zuschauer

Beim Critérium du Dauphiné säumten viele Zuschauer die Strecke, oftmals ohne Maske. Die Radprofis Michel Ries und Bob Jungels erklären, wie sie das Rennen erlebt haben.

Das Critérium du Dauphiné war eine Generalprobe vor der Tour de France. Nicht nur für die Fahrer, sondern auch was die Umsetzung des Gesundheitskonzepts betrifft. Denn trotz Corona-Pandemie war es erstaunlich, wie viele Zuschauer sich an der Strecke befanden. Während sie im Start- und Zielbereich Masken trugen und durch Barrieren von den Fahrern getrennt waren, wurden Distanzregeln vor allem an Anstiegen missachtet.

„Die ganze Situation ist nicht optimal und es wäre natürlich besser, wenn jeder noch mehr aufpassen würde“, sagt Michel Ries ...