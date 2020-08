Radsport-Meisterschaften: Spannung garantiert

Am Donnerstag beginnen die Meisterschaften mit den Wettkämpfen im Zeitfahren. Das Straßenrennen der Männer könnte diesmal richtig spannend werden.

Am Donnerstag sowie am Wochenende finden die nationalen Radsportmeisterschaften in Mamer statt. Die Fans dürfen sich vor allem auf das Straßenrennen der Männer und Espoirs am Sonntag freuen, denn in den vergangenen Jahren war es selten so offen, wie es diesmal wohl der Fall sein wird. Insgesamt neun Profis treten im Hauptrennen an.

Während bei den Frauen Christine Majerus (Boels) im Normalfall sowohl im Zeitfahren als auch im Straßenrennen den Titel einfahren sollte, wird die Konkurrenz bei den Männern für Titelverteidiger Bob Jungels stärker ...