Radsport-Meisterschaften

Majerus lässt keine Zweifel aufkommen

Joe GEIMER Christine Majerus holt sich in Harlingen ihren 37. Titel! Ganz spannend war der Wettkampf der Junioren.

(jg/DW) - Christine Majerus (SD Worx) hat bei den Radsport-Meisterschaften in Harlingen nichts anbrennen gelassen und am Sonntag souverän gewonnen. Im Straßenrennen der Frauen ist es der zwölfte Titel in Serie für Luxemburgs Ausahmefahrerin. Die 34-Jährige siegte als Solistin und setzte sich bei der Elite letztendlich mit großem Vorsprung vor Sophie Margue und Mia Berg durch.

„Jedes Rennen und jeder Sieg ist besonders“, meint Majerus nach ihrem Sieg. „Aber ich zähle die Titel nicht mit. Es kommt nicht auf die Zahl an, sondern auf die Qualität der Rennen, die man fährt. Es ist immer mein Ziel, bei jeder Meisterschaft so gut wie möglich zu fahren und ein schönes, animiertes Rennen zu bieten.“

Nach der ersten von vier Runden hatte sich Majerus mit U23-Fahrerin Nina Berton (Andy Schleck Cycles) abgesetzt, der sie erst in der letzten Runde davonfuhr.

Das nächste große Ziel für Majerus sind die Olympischen Spiele in Tokio. Doch die kommenden Tage wird sie es etwas langsamer angehen lassen: „Vor Olympia muss ich noch zum zweiten Mal geimpft werden. So kann ich mögliche Nebeneffekte verarbeiten. Anschließend fahre ich in die Alpen, um mich auf Tokio vorzubereiten. Die dortige Strecke ist etwas für Bergfahrerinnen – und zu denen gehöre ich definitiv nicht. Vor den Olympischen Spielen steht aber erst noch die Baloise Ladies Tour in Belgien an.“

Berton, die ingesamt Zweitschnellste, durfte sich am Sonntag bei den Frauen über den Titel in der U23-Kategorie freuen, während Marie Schreiber ihren Titel bei den Juniorinnen erfolgreich verteidigte.

Mathieu Kockelmann (r.) behauptet sich ganz knapp vor Arno Wallenborn. Foto: Serge Waldbillig

Richtig spannend war der Wettkampf der Junioren: Mathieu Kockelmann (CC Chevigny) setzte sich im Sprint knapp vor Arno Wallenborn (Schifflingen) durch.

Bereits am Samstag waren in einigen Kategorien die neuen Titelträger gekürt worden: Freuen durften sich Steve Fries (Masters), Matt Esser (Minimes), Amy Breuer (Minimes Mädchen), Flavio Astolfi (Cadets), Kylie Bintz (Cadettes), Oliver Korva (Débutants) und Anouk Schmitz (Débutantes).

