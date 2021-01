Radsport: Leopard hofft auf etwas Normalität

Das Team Leopard begleitet junge Fahrer auf dem Weg ins Profigeschäft. Zwei Fahrer des 2020er-Kaders haben es in die Königsklasse des Radsports geschafft.

Das Corona-Jahr 2020 war schon für manche Profiradteams richtig schwer, einige haben es nicht geschafft. Für Kontinentalmannschaften war es umso härter – das luxemburgische Team Leopard ist bisher aber recht gut durch die schwierige Zeit gekommen.

Die Sponsoren halten weiter zur Mannschaft, die lediglich aus jungen Fahrern besteht. „Verhältnismäßig war die Anzahl an Rennen, an denen wir teilgenommen haben, ganz in Ordnung“, meint Teammanager Markus Zingen.

Für junge Radfahrer ist es ohnehin schwer, einen Platz in einem Profiteam zu finden ...