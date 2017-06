(jg) - In Remerschen finden am Wochenende die Radsport-Meisterschaften im Straßenrennen statt. Am Samstag wurden bereits in einigen Kategorien die begehrten rot-weiß-blauen Meistertrikots vergeben.

Charel Dax (Cadets), Jang Leyder (Débutants), Jonathan Kalweit (Minimes) und Christian Poos (Masters) konnten sich ebenso über die Goldmedaillen in den respektiven Kategorien freuen, wie bei den Frauen Caroline Reuter (Cadettes) und Noa Langer (Minimes).



Hier die ersten Podien:



Cadets: 1. Charel Dax, 2. Alexandre Kess, 3. Max Gilles

Débutants: 1. Jang Leyder, 2. Loïc Bettendorff, 3. Jordi Wagner

Minimes: 1. Jonathan Kalweit, 2. Noa Berton, 3. Fynn Ury

Masters: 1. Christian Poos, 2. Pascal Ley, 3. Sergio Prado

Cadettes: 1. Caroline Reuters, 2 Marie Schreiber, 3. Liv Wenzel

Minimes (Mädchen): 1. Noa Langer, 2. Ana Marinho, 3. -

Am Sonntagmorgen um 10 Uhr gehen die Junioren auf die Strecke, gefolgt von den Frauen um 10.02 Uhr und den Espoirs und der Elite um 14 Uhr.