Paris-Roubaix ist das letzte Rennen in der Kampagne der Frühjahrsklassiker. Mit Alex Kirsch ist ein Luxemburger beim wohl prestigeträchtigsten Monument des Radsports dabei.

Radsport: Kirsch bei der Königin

Daniel WAMPACH Paris-Roubaix ist das letzte Rennen in der Kampagne der Frühjahrsklassiker. Mit Alex Kirsch ist ein Luxemburger beim wohl prestigeträchtigsten Monument des Radsports dabei.

Am Sonntag geht Alex Kirsch (Trek) als einziger luxemburgischer Radprofi bei Paris-Roubaix an den Start. Es ist das wohl prestigeträchtigste der fünf Monumente im Radsport. Die Spitznamen Königin der Klassiker und Hölle des Nordens sprechen Bände.

Die Fahrer haben ein Ziel: Sie wollen nach den 29 Passagen auf Kopfsteinpflaster das Ziel im Velodrom von Roubaix erreichen. So auch der 26-jährige Kirsch: "Das Verlangen, anzukommen, ist noch größer als bei anderen Rennen, weil einfach dieser ganze Mythos dahinter steckt. Meine oberste Priorität ist es aber, meine Arbeit für die Mannschaft zu verrichten."

Für Trek lief es bei den Frühjahrsklassikern überhaupt nicht gut. Paris-Roubaix ist nun die letzte Chance der Kampagne, um noch einen Sieg zu holen. Anders als in Flandern sind die Kopfsteinpflasterpassagen in Nordfrankreich flach. "Paris-Roubaix liegt unserem Team besser als zum Beispiel die Flandern-Rundfahrt", so Kirsch, der sich in den Dienst von John Degenkolb (D) und Jasper Stuyven (B) stellen wird.



Paris-Roubaix in Zahlen

6 076 000 Pflastersteine (ungefähre Angabe) sind auf der Gesamtstrecke von Paris-Roubaix verarbeitet. 1896 fand die erste Ausgabe von Paris-Roubaix statt. 2019 wird die Königin der Klassiker zum 117. Mal ausgetragen. 257 Kilometer müssen am Sonntag zurückgelegt werden. 54,5 Kilometer führen über Kopfsteinfplaster. Insgesamt gibt es 29 solcher Passagen. 38 Jahre hatte der bisher älteste Sieger von Paris-Roubaix, Gilbert Duclos-Lassalle (F/1993). Mit Albert Champion (F/1899) war der jüngste Sieger 20 Jahre alt. 28 Minuten betrug der bisher größte Abstand zwischen dem Ersten und Zweiten, dies war bei der dritten Ausgabe 1898 der Fall. Der Franzose Maurice Garin gewann vor seinem Landsmann Auguste Stéphane. Einen Zentimeter beträgt übrigens der bisher kürzeste Abstand, der zwischen Sieg und Niederlage entschieden hat. 1990 setzte sich der Belgier Eddy Planckaert hauchdünn vor dem Kanadier Steve Bauer durch. 4 Siege feierten Roger de Vlaeminck und Tom Boonen jeweils bei Paris-Roubaix. Damit sind die beiden Belgier Rekordsieger.