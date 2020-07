Radsport in Corona-Zeiten: Die Angst geht um

Zahlreiche Vorkehrungen und Maßnahmen sollen die Fortsetzung der Radsportsaison trotz der Corona-Pandemie möglich machen. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Die Corona-Pandemie bleibt omnipräsent. Die Infektionszahlen schnellen wegen der vorhergesagten zweiten Welle nicht nur in Luxemburg wieder in die Höhe. Dennoch versucht der Radsport zu einer gewissen Normalität zurückzufinden. Am Dienstag steht mit der Vuelta a Burgos das erste größere Rennen seit viereinhalb Monaten auf dem Programm.

In einer Woche wird die WorldTour (Frauen und Männer) mit dem Eintagesrennen Strade Bianche fortgesetzt ...