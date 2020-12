Radsport im Jahr 2021: Normal ist anders

Auch in der kommenden Saison werden Absagen, Verschiebungen und Rennen ohne Zuschauer wohl die Regel sein.

Beim Blick auf das winterliche Wetter in Luxemburg denkt man nicht unbedingt an die kommende Radsportsaison. Und dennoch: Was wenige Stunden vor dem Jahreswechsel noch weit weg erscheint, dauert gar nicht mehr so lange. In einem Monat stehen die ersten Rennen des Jahres 2021 im Kalender des internationalen Radsportverbandes.

Nach dem so besonderen Corona-Jahr 2020, in dem das Virus die Radsportwelt während fünf Monaten zum Erliegen brachte, ist eines jetzt schon sicher: 2021 wird es noch keine Rückkehr zur gewohnten Normalität geben ...