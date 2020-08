Radsport: Geniets neuer Landesmeister

Bei der nationalen Meisterschaft setzte sich Kevin Geniets im Straßenrennen durch. Bob Jungels musste sich im Sprint geschlagen geben.

Kevin Geniets (Groupama) ist nationaler Meister im Straßenrennen geworden. Er setzte sich auf der knapp 143 km langen Strecke rund um Mamer im Sprint vor Bob Jungels (Deceuninck) durch. Jempy Drucker (Bora) wurde Dritter.

Jungels und Geniets setzten sich in der vorletzten Runde (à 23,8 km) von einer neunköpfigen Gruppe ab, in der sich außer Michel Ries (Trek) und Jan Petelin (Vini Zabu) alle Profis befanden.

Gefehlt hatte im Hauptrennen Ag2r-Profi Ben Gastauer. Nachdem er am Freitag von seiner Mannschaft von der Tour du Limousin abgezogen wurde, weil ein Teamkollege positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, darf er zwei Wochen lang keine Rennen bestreiten. Am Samstag unterzog sich Gastauer selbst einem Test, der negativ war.

Bei den Frauen gewann erneut Christine Majerus (Boels). Für die 33-Jährige ist es der elfte Titel im Straßenrennen in Folge. Die Profifahrerin war erneut konkurrenzlos.

Die Titelträger

Elite: 1. Kevin Geniets (Groupama) 142,8 km in 2.49'28''

Frauen: 1. Christine Majerus (Boels) 72 km in 1.56'20''

Espoires: 1. Claire Faber (Illi Bikes) 72 km in 2.00'08''

Junioren: 1. Tom Paquet (Dippach) 90 km in 2.14'50''

Juniorinnen: 1. Marie Schreiber (Andy Schleck Cycles) 72 km in 2.03'20''

Débutants: 1. Noa Berton (Atertdaul) 54 km in 1.23'44''

Cadets: 1. Rick Meylender (Atertdaul) 38,4 km in 1.07'11''

Cadettes: 1. Gwen Nothum (Atertdaul) 38,4 km in 1.07'36''

Minimes: 1. Matt Esser (Atertdaul) 25,6 km in 47'11''

Minimes Mädchen: 1. Kylie Bintz (Velosfrënn Gusty Bruch) 25,6 km in 47'11''

Masters: 1. Steve Fries (Atertdaul) 72 km in 1.47'46''