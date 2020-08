Titelverteidiger Bob Jungels holt sich den Landesmeistertitel im Zeitfahren. Bei den Frauen gewinnt die Seriensiegerin.

Radsport: Favorit Jungels zeigt die Muskeln

Daniel WAMPACH Titelverteidiger Bob Jungels holt sich den Landesmeistertitel im Zeitfahren. Bei den Frauen gewinnt die Seriensiegerin.

Bob Jungels hat es wieder einmal geschafft. Zum dritten Mal in Folge und siebten Mal insgesamt hat er sich am Donnerstagabend in Mamer zum Landesmeister im Zeitfahren gekürt.

Der 27-Jährige vom belgischen Team Deceuninck setzte sich mit 45'' Vorsprung auf Alex Kirsch (Trek) und 52'' Vorsprung auf Kevin Geniets (Groupama) durch. Bei der Elite ohne Vertrag holte Tim Diederich (Team Snooze) den Titel, bei den Espoirs gewann Michel Ries (Trek). Jungels brauchte für die 21 km lange Strecke eine Zeit von 26'19''.

Christine Majerus (Boels) setzte sich wie erwartet bei den Frauen durch. Nach 14'40'' für 10,5 km war sie deutlich schneller als Claire Faber (Illi Bikes/15'29'') und Marie Schreiber (Andy Schleck Cycling Team/16'49''). Seit 2007 konnte keine Fahrerin Majerus das Landesmeistertrikot im Zeitfahren streitig machen.

DIE TITELTRÄGER Elite mit Vertrag: 1. Bob Jungels (Deceuninck) 21 km in 26'19'' Elite ohne Vertrag: 1. Tim Diederich (Snooze) 21 km in 28'29'' Frauen: 1. Christine Majerus (Boels) 10,5 km in 14'40'' Espoirs: 1. Michel Ries (Trek) 21 km in 27'46 '' Espoirs Frauen: 1. Claire Faber (Illi Bikes) 10,5 km in 15'29'' Junioren: 1. Mats Wenzel (Atertdaul) 10,5 km in 13'54'' Juniorinnen: 1. Marie Schreiber (Andy Schleck Cycling Team) 10,5 km in 16'49'' Débutants: 1. Mathieu Kockelmann (Differdingen) 10,5 km in 14'42'' Débutantes: 1. Liv Wenzel (Atertdaul) 10,5 km in 17'35'' Masters: 1. Franck Sertic (Alzingen) 10,5 km in 14'57''

