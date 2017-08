(DW) - Jempy Druckers Zukunft ist zumindest für das Jahr 2018 gesichert. Der Radprofi hat seinen auslaufenden Vertrag beim WorldTour-Team BMC verlängert. Damit geht Drucker in seine vierte Saison mit der US-amerikanischen Mannschaft.

"Bei BMC haben wir das beste Material, und die Mannschaft ist wegen der tollen Struktur eine der besten der Welt", so Drucker über seine Verlängerung. "Ich will mich genauso weiterentwickeln, wie ich es in den vergangenen drei Jahren gemacht habe. Ich hoffe, dass ich wieder eine wichtige Rolle bei den Frühjahrsklassikern spielen kann."

Teammanager Jim Ochowicz ist überzeugt von den Qualitäten des 30-Jährigen: "Jempy ist vielseitig einsetzbar und kann sowohl bei Klassikern, in Sprints und in Zeitfahren vorne landen. Zudem ist er einer der besten, wenn es um die Handhabung und Kontrolle auf dem Fahrrad geht. 2017 haben wir unsere bisher beste Klassikerkampagne bestritten, und Jempy hatte einen großen Anteil am Erfolg Greg van Avermaets."

Zur Erinnerung: Bei Paris-Roubaix, dem größten und traditionsreichsten Klassiker überhaupt, siegte van Avermaet, nachdem er gestürzt war und Drucker ihn, trotz großen Rückstands, praktisch im Alleingang wieder an die Favoritengruppe heranführte.



Wie lange der Vertrag Druckers verlängert wurde, wollte die Mannschaft auch auf Nachfrage hin nicht kommunizieren. In der Pressemitteilung wurde nur ein Vertrag für 2018 erwähnt.