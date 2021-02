Radsport: Die Vorfreude ist spürbar

Omloop Het Nieuwsblad und Kuurne-Brüssel-Kuurne: Am Wochenende beginnt die Radsportsaison in Belgien. Ein paar Luxemburger sind mit dabei.

Ja, es gab bereits Radrennen in diesem Jahr. Und ja, darunter mit der UAE-Tour auch ein Wettkampf der Königsklasse WorldTour. Aber: So richtig beginnt das Radportjahr erst an diesem Wochenende, wenn die Saison auch in Belgien – ohne Zuschauer – Fahrt aufnimmt.

Die ersten beiden Rennen stehen im Kalender. Es wartet ein wichtiger Doppeltermin: Beim Omloop Het Nieuwsblad (Samstag) und Kuurne-Brüssel-Kuurne (Sonntag) werden die Klassikerjäger eine erste Kostprobe ihres Könnens abliefern.

Die Streckenführungen sind im Vergleich zum Vorjahr beinahe unverändert ...