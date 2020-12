Radsport: Der Traum von der Königsklasse

Neun männliche Luxemburger Radprofis gibt es offiziell. Dahinter lauern einige auf ihren Durchbruch. Ein Überblick.

556. So viele männliche Radprofis verdienten in diesem Jahr ihr Geld bei den Topteams aus der ersten Liga (WorldTour). Die Plätze in der Königsklasse sind hart umkämpft. Nur ein Bruchteil der ambitionierten Radfahrer schafft es bis an die Spitze. Zum Vergleich: In der deutschen Bundesliga spielen ähnlich viele Fußballer.

Die Fahrer aus der Eliteliga können von den Triumphen bei den ganz großen Rennen träumen, auch wenn nur die wenigsten zu echten Stars werden ...