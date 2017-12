(jg) - So ganz allmählich rückt die Radsport-Saison 2018 immer näher. In weniger als einem Monat steht mit der Tour Down Under (16. bis 21. Januar) in Australien bereits das erste Rennen der WorldTour im vollen UCI-Kalender.

Am anderen Ende der Welt werden dann auch zwei Luxemburger dabei sein. Ben Gastauer (Ag2r) und Laurent Didier (Trek) werden die People's Choice Classic (14. Januar) bestreiten und dann die Tour Down Under. Anschließend folgt das Cadel Evans Great Ocean Race (28. Januar), bevor Didier gar noch in Australien die Herald Sun Tour (31. Januar bis 4. Februar) dranhängt.



Für Gastauer steht anschließend bis zum März noch die Abu Dhabi Tour (21. bis 25. Februar) an, während Didier erstmals in Europa bei der Classic de l'Ardèche (24. Februar) und der Drôme Classic (25. Februar) zu sehen sein wird.



Kirsch startet in Frankreich



Auch Alex Kirsch (Veranclassic) wird in Frankreich starten. Der 25-Jährige steigt beim GP La Marseillaise (28. Januar) ein, dann folgen Etoile de Bessèges (31. Januar bis 4. Februar), die Tour de Provence (8. bis 11. Februar) und die Tour du Haut Var (17.-18. Februar). Richtig ernst wird es erstmals beim Omloop Het Nieuwsblad (24. Februar) und beim GP Samyn (27. Februar).



Jempy Drucker (BMC) bereitet sich in der Sonne auf den Omloop Het Nieuwsblad und Kuurne-Brüssel-Kuurne (25. Februar) vor, seine ersten beiden wichtigen Rennen. Bei der Dubai-Tour (6.-10. Februar) und der Oman-Rundfahrt (13.-18. Februar) möchte er sich in Form bringen.



Auch Bob Jungels (Quick-Step) zieht es in wärmere Gefilde, allerdings nach Spanien. Er bringt sich bei der Vuelta a Murcia (10. Februar) und der Clasica Almeria (11. Februar) in Schwung, dann geht es nach Portugal zur Algarve-Rundfahrt (14. bis 18. Februar).