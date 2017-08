(jan) - Radprofi Alberto Contador beendet seine Karriere. Wie der Fahrer des Trek-Teams am Montag auf Instagram mitteilte, wird die Vuelta a Espana (19. August bis 10. September) das letzte Rennen des 34-Jährigen sein. "Ich sage dies auf glückliche Weise, ohne Traurigkeit. Ich habe sehr viel über diese Entscheidung nachgedacht und ich glaube nicht, dass es einen besseren Abschied gäbe als in meinem Heimatland", sagte Contador in der Videobotschaft.

Der langjährige Rivale von Andy Schleck und aktuelle Teamkollege von Laurent Didier blickt auf eine bewegte und erfolgreiche Laufbahn zurück. Contador gewann die Tour de France (2007, 2009) und den Giro d'Italia (2008, 2015) jeweils zwei Mal und ist sogar dreifacher Gewinner der Spanien-Rundfahrt (2008, 2012, 2014). Damit gilt er als einer der erfolgreichsten Fahrer der Radsportgeschichte.

Geschmälert wird seine Vita allerdings durch einen Dopingskandal: Contador war 2012 rückwirkend für zwei Jahre wegen Clebuterol-Missbrauchs gesperrt worden. Dadurch wurde ihm der Girosieg 2010 sowie der Toursieg 2010 aberkannt - welcher schließlich Andy Schleck zugesprochen wurde.



Gracias a tod@s! Thanks to all! A post shared by Alberto Contador (@acontadoroficial) on Aug 7, 2017 at 1:39am PDT